Доллар продолжает падать. Курс валют перед пасхальными выходными

Пока гривна продолжает расти, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 апреля на 8,12 коп. до 27,4247 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 13,48 коп. до 29,0566 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,48 коп. до 29,7916 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,0431 27,4247 29,0566 29,7916 3,14 3,72 Максимальный 27,2000 27,7000 29,3500 30,3000 3,52 4,00 Минимальный 26,8000 27,2400 27,1500 29,5000 2,40 3,50

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.