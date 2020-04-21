Після великодніх вихідних долар і євро впали в обмінниках. Курс валют на 21 квітня

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 17 квітня на 2,46% до 27,3987 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 13,08 коп. до 28,9294 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,26 коп. до 29,7061 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,9668 27,3987 28,9294 29,7061 3,11 3,71 Максимальний 27,2000 27,7000 29,3000 30,0000 3,52 3,95 Мінімальний 26,5000 27,2000 27,0000 29,4500 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 квітня, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Також експерти спрогнозували, що станеться з курсом гривні після Великодня. Експерти одностайні в тому, чому курс практично зупинився.

Раніше повідомлялося про те, що експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі.