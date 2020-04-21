підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 квітня 2020, вівторок, 10:47 24
Фінанси 2020-04-21T11:45:02+03:00
Українські Новини
Після великодніх вихідних долар і євро впали в обмінниках. Курс валют на 21 квітня

Після великодніх вихідних долар і євро впали в обмінниках. Курс валют на 21 квітня

Елена Новикова
Курс валют, курс доллара, курс євро, курс гривні, курс долара до гривні, курс гривні до долара
Долари. Фото: pixabay
Долари. Фото: pixabay

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 17 квітня на 2,46% до 27,3987 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 13,08 коп. до 28,9294 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,26 коп. до 29,7061 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,9668 27,3987 28,9294 29,7061 3,11 3,71
Максимальний 27,2000 27,7000 29,3000 30,0000 3,52 3,95
Мінімальний 26,5000 27,2000 27,0000 29,4500 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 квітня, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Також експерти спрогнозували, що станеться з курсом гривні після Великодня. Експерти одностайні в тому, чому курс практично зупинився.

Раніше повідомлялося про те, що експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Більше новин про: Курс валют курс доллара курс євро курс гривні курс долара до гривні курс гривні до долара

Гривня рвонула вгору. Курс валют від НБУ після дов...
Гривня продовжує рости в ціні. Офіційний курс валю...
Долар і євро раптово почали падати. Курс валют на ...
Долар поступово падає. Як змінювався курс за тижде...
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів
В Україні 6,1 тис. інфікованих коронавірусом. За добу загинули 10 осіб
Новини
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів 11:51 Прес-реліз
На священиків, які зібрали вірян на службу в Почаївській лаврі, хотять порушити кримінальну справу 11:26
У Білорусі проведуть парад на 9 травня, незважаючи на протести жителів 11:26
В ЗСУ вже майже 40 випадків коронавірусу 11:22
Ціна на електроенергію в Україні все ще в рази вище, ніж у Європі 11:21
більше новин
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи про роботу АРМА, - ЗМІ 10:59
Для медиків, що працюють з COVID-19, МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту 15:39
"Дарниця" формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків 13:31
більше новин
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Ціна на нафту в США пішла в мінус 21:56
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
У США тисячі громадян протестують проти умов карантину 12:27
більше новин
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok