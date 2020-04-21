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21 апреля 2020, вторник, 05:30 160
Экономика 2020-04-21T05:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных

Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

В то время, официальный курс гривны на длинные пасхальные выходные вырос на 1,97 коп. до 27,2022 UAH/USD, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 апреля, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,8359
1 доллар США 27,0774
1 швейцарский франк 27,9899
10 иен 2,5188
10 российских рублей 3,6583
1 евро 29,4277

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 14 коп. в пятницу укрепился на 5 коп. до 27,08 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Тем временем, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 апреля на 8,12 коп. до 27,4247 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.

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