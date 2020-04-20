Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая, - Офис Президента

В то время, как в Минздраве прогнозируют новую вспышку коронавируса, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) ожидается в начале мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українські Новини.

Отмечается, что об этом Президенту Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабинет Министров ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики", - говорится в сообщении.

Также в ходе совещания власти подробно обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействованы в борьбе с распространением болезни.

Указывается, что дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.

Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей.

В одном из регионов, где перезагружали оборудование, произошла техническая ошибка, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам.

В правительстве отметили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.

Как сообщали Українські Новини, 19 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 261 человека до 5 710, умерших - на 10 человек до 151.

В Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.

Министерство иностранных дел заявляет, что по состоянию на 18:00 воскресенья, 19 апреля, 152 украинца за границей проходят лечение от коронавирусной инфекции, 50 – выздоровели, 7 - умерли.