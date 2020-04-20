В Украине уже 5,7 тыс. инфицированных коронавирусом. Погиб 151 человек

В то время, как в Украине 40-й день карантина, количество зараженных коронавирусом увеличилось до 5 710 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 330 случаев; Волынская область - 158 случаев; Днепропетровская область - 118 случаев; Донецкая область - 16 случаев; Житомирская область - 226 случаев; Закарпатская область - 196 случаев; Запорожская область - 134 случая; Ивано-Франковская область - 512 случаев; Кировоградская область - 246 случаев; г. Киев - 850 случаев; Киевская область - 333 случая; Львовская область - 253 случая; Луганская область - 24 случая; Николаевская область - 37 случаев; Одесская область - 137 случаев; Полтавская область - 63 случая; Ровенская область - 312 случаев; Сумская область - 83 случая; Тернопольская область - 414 случаев; Харьковская область - 73 случая; Херсонская область - 63 случая; Хмельницкая область - 49 случаев; Черновицкая область - 906 случаев; Черкасская область - 165 случаев; Черниговская область - 12 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр поступило 454 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщения о подозрении на COVID-19. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что количество пришедших на пасхальные богослужения в 2020 уменьшилось почти в 60 раз. Также Нацполиция заявляет, что в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области зафиксированы нарушения карантинных мероприятий.