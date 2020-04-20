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20 апреля 2020, понедельник, 09:31 438 Инфографика
Общество 2020-04-20T09:33:55+03:00
Українські Новини
В Украине уже 5,7 тыс. инфицированных коронавирусом. Погиб 151 человек

В Украине уже 5,7 тыс. инфицированных коронавирусом. Погиб 151 человек

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине 40-й день карантина, количество зараженных коронавирусом увеличилось до 5 710 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 330 случаев;
  • Волынская область - 158 случаев;
  • Днепропетровская область - 118 случаев;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 226 случаев;
  • Закарпатская область - 196 случаев;
  • Запорожская область - 134 случая;
  • Ивано-Франковская область - 512 случаев;
  • Кировоградская область - 246 случаев;
  • г. Киев - 850 случаев;
  • Киевская область - 333 случая;
  • Львовская область - 253 случая;
  • Луганская область - 24 случая;
  • Николаевская область - 37 случаев;
  • Одесская область - 137 случаев;
  • Полтавская область - 63 случая;
  • Ровенская область - 312 случаев;
  • Сумская область - 83 случая;
  • Тернопольская область - 414 случаев;
  • Харьковская область - 73 случая;
  • Херсонская область - 63 случая;
  • Хмельницкая область - 49 случаев;
  • Черновицкая область - 906 случаев;
  • Черкасская область - 165 случаев;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр поступило 454 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщения о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что количество пришедших на пасхальные богослужения в 2020 уменьшилось почти в 60 раз.

Также Нацполиция заявляет, что в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области зафиксированы нарушения карантинных мероприятий.

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