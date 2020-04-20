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20 апреля 2020, понедельник, 10:30 277
Общество 2020-04-20T10:36:33+03:00
Українські Новини
В Минздраве прогнозируют новую вспышку коронавируса

В Минздраве прогнозируют новую вспышку коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Пасха-2020

В то время, как Академия наук спрогнозировала пик заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине, может возникнуть вспышка коронавируса через пять-десять дней после Пасхальных праздников. Об этом вчера, 10 апреля, в эфире 1+1 заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Так, Микичак заявила, что вспышка может возникнуть из-за того, что многие украинцы не соблюдали карантин и пошли в церковь, где и могли заразиться коронавирусом.

Такую ситуацию с всплеском заражений медики наблюдают и после Вербного воскресенья.

"По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости ... Мы можем ожидать такую ​​угрозу и через неделю практически", - заявила она.

Также, по ее словам, несоблюдение карантина может повлиять на его продолжение.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что количество пришедших на пасхальные богослужения в 2020 уменьшилось почти в 60 раз.

Также Нацполиция заявляет, что в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области зафиксированы нарушения карантинных мероприятий.

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