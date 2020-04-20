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20 квітня 2020, понеділок, 19:54 31
Президент 2020-04-20T22:00:02+03:00
Українські Новини
Пік захворюваності на COVID-19 очікується на початку травня, - Офіс Президента

Пік захворюваності на COVID-19 очікується на початку травня, - Офіс Президента

Надежда Комендантова
Офіс президента, Денис Шмигаль, Коронавірус, коронавірус в Україні, Захворювання на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як у МОЗ прогнозують новий спалах коронавірусу, пік захворюваності  на коронавірусну інфекцією (COVID-19) очікується на початку травня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

Відзначається, що про це Президенту Володимиру Зеленському на традиційній нараді з подолання епідемії коронавіруса повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кабінет Міністрів чекає піку захворюваності коронавирусной інфекцією на початку травня. Після його проходження почнуть впроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки", - йдеться в повідомленні.

Також в ході наради влади детально обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який зараз задіяні в боротьбі з поширенням хвороби.

Зазначається, що додаткові виплати відбудуться в кінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.

Також в уряді пояснили причини затримки отримання даних про кількість заражених коронавірусом з семи областей.

В одному з регіонів, де перезавантажували обладнання, сталася технічна помилка, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів.

В уряді зазначили, що всі дані обов'язково будуть включені в загальну статистику.

Як повідомляли Українські Новини, 19 квітня кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася на 261 особу до 5 710, померлих - на 10 осіб до 151.

В Міністерстві заявляли, що уровень смертності від коронавіруса в Україні нижче середньосвітового.

Міністерство закордонних справ заявляє, що, станом на 18:00 неділі, 19 квітня, 152 українця за кордоном проходять лікування від коронавирусной інфекції, 50 – одужали, 7 - померли.

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