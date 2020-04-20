У Зеленского рассказали, как будут выводить экономику из карантинного кризиса

В то время, как эксперты прогнозируют падение зарплат, рост цен и доллара, советник Президента Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что мероприятия по стимулированию экономики будут внедрять после пика заболеваемости коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства по результатам вебинара с представителями отечественного бизнеса, передают Українськi Новини.

"Они (мероприятия по стимулированию экономики) будут поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости", - сказал он.

Олег Устенко обратил внимание, что одним из способов преодоления безработицы в Украине будет стимулирование малого бизнеса и индивидуального предпринимательства.

Этот сектор после кризиса потребует помощи от государства.

"Стимулирование роста количества рабочих мест более эффективно, чем выплата помощи по безработице этим людям", - заявил советник Президента.

Он сообщил, что по инициативе Зеленского Кабинет Министров уже представил первые программы, которые помогут бизнесу сохранить рабочие места и получить финансовую помощь для продолжения деятельности.

Также Устенко заявил об ожидании положительной динамики аграрного производства.

Он отметил, что сохранено большинство дотаций и выплат по направлениям господдержки для аграриев, хотя и произошло сокращение объемов финансирования во многих секторах.

Устенко добавил, что в ситуации определенного девальвационного влияния власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка.

По словам советника Президента, в условиях мирового экономического кризиса и карантинных мероприятий государство оказалась перед необходимостью немедленно серьезно пересмотреть госбюджет.

В частности, без этого его дефицит достиг бы 12% ВВП.

"Высокий процент дефицита в условиях выхода капитала из стран с развивающимися рынками, к которым относится Украина, не подлежит финансированию и фондированию. Властям удалось сократить его, чтобы предотвратить риски стремительного раскручивания инфляции. Благодаря внесенным изменениям в бюджет дефицит будет значительно меньше", - сказал Устенко.

Советник Президента отметил, что сейчас также очень важно начать новую программу с Международным валютным фондом.

"Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, МВФ спрогнозировал спад не только украинской, но и мировой экономики в 2020 году на 3%.

Ранее в НБУ рассказали о состоянии рыка труда в карантин.

Тем временем, предприниматели ожидают снижения продаж и производства из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020.