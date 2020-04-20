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20 квітня 2020, понеділок, 19:00 43
Економіка 2020-04-20T22:00:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського розповіли, як будуть виводити економіку з карантинної кризи

У Зеленського розповіли, як будуть виводити економіку з карантинної кризи

Надежда Комендантова
Карантин, Олег Устенко, Володимир Зеленський, Економічна криза
Економіка. Фото: freepik
Економіка. Фото: freepik

В той час, як експерти прогнозують падіння зарплат, зростання цін і долара, радник Президента Володимира Зеленського з питань економіки Олег Устенко заявив, що заходи зі стимулювання економіки будуть впроваджувати після піку захворюваності на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави за результатами вебінару з представниками вітчизняного бізнесу, передають Українські Новини.

"Вони (заходи зі стимулювання економіки) будуть впроваджуватися поетапно після проходження піку захворюваності", - сказав він.

Олег Устенко звернув увагу, що одним із способів подолання безробіття в Україні буде стимулювання малого бізнесу та індивідуального підприємництва.

Цей сектор після кризи потребує допомоги від держави.

"Стимулювання зростання кількості робочих місць більш ефективно, ніж виплата допомоги по безробіттю цим людям", - заявив радник Президента.

Він повідомив, що за ініціативою Зеленського Кабінет Міністрів уже представив перші програми, які допоможуть бізнесу зберегти робочі місця та отримати фінансову допомогу для продовження діяльності.

Також Устенко заявив про очікування позитивної динаміки аграрного виробництва.

Він зазначив, що збережено більшість дотацій і виплат за напрямами держпідтримки для аграріїв, хоча і відбулося скорочення обсягів фінансування в багатьох секторах.

Устенко додав, що в ситуації певного впливу девальваційного влада буде шукати баланс між реалізацією експортного потенціалу в агросекторі та стабільним забезпеченням внутрішнього ринку.

За словами радника Президента, в умовах світової економічної кризи та карантинних заходів держава опинилася перед необхідністю негайно серйозно переглянути держбюджет.

Зокрема, без цього його дефіцит досяг 12% ВВП.

"Високий відсоток дефіциту в умовах виходу капіталу з країн з ринками, що розвиваються, до яких відноситься Україна, не підлягає фінансуванню та фондування. Владі вдалося скоротити його, щоб запобігти ризики стрімкого розкручування інфляції. Завдяки внесеним змінам до бюджету дефіцит буде значно менше", - сказав Устенко.

Радник Президента зазначив, що зараз дуже важливо почати нову програму з Міжнародним валютним фондом.

"Нова програма з МВФ допоможе країні частково покрити дефіцит держбюджету і розблокує можливість виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ спрогнозував спад не тільки української, але і світової економіки у 2020 році на 3%.

Раніше в НБУ розповіли про стан ринку праці в карантин.

Тим часом підприємці очікують зниження продажів і виробництва через ситуацію, викликаної пандемією коронавірусу в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України зі зростання у 3% на зниження в 7,7% у 2020.

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