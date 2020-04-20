Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина

О том, чего ожидать от украинской экономики после карантина рассказали финансисты, сделав неутешительный прогноз

Несмотря на то, что после введенного в Украине карантина доллар резко пошел вверх и достиг 28 UAH/USD, в период с 13 по 20 апреля курс менялся не существенно. В то же время эксперты ухудшили прогноз ВВП с роста в 3,2% до падения в 4,2% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли. Кроме того, МВФ спрогнозировал спад не только украинской, но и мировой экономики в 2020 году на 3%.

О том, какого ждать курса валют, зарплат и цен рассказали представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский в комментарии "Сегодня".

Проводя расчеты, эксперты учитывали обновленный макроэкономический прогноз Кабмина на 2020 год и исходили из того, что карантин может быть отменен не позже 1 июня нынешнего года, а нового всплеска заболеваемости во II квартале после отмены карантина не будет.

Хотя прогнозы экспертов не совпадают по большинству макропоказателей, причем порой диаметрально, картина вырисовывается пессимистическая: в оставшиеся месяцы второго квартала украинцев ожидает более сложная жизнь, чем в почти закончившемся апреле. В МВФ также уверены, что у нас падение уровня жизни будет серьезным.

Впервые прогнозы экспертов по инфляции отличаются более чем вдвое: от 3,5% до 8% за квартал. Но даже самый оптимистичный рост цен на 3,5% за три месяца, который дал Андрей Шевчишин, означает ускорение инфляции в пять раз.

"На цены будет оказывать влияние девальвация гривны и сезонный пересмотр цен на агропродукцию. Аграрии попытаются компенсировать потери в период карантина повышением отпускной цены", – объяснил свои расчеты Шевчишин.

Похожее видение ситуации и у Олега Пендзина, но, по его расчетам, инфляция будет более высокой – 5% за квартал.

Виктор Скаршевский напомнил, что в I квартале инфляция с начала года составила всего 0,7%, а в феврале впервые за всю историю в этом зимнем месяце, было зафиксировано снижение цен.

"Во II квартале потребительские цены ускорятся, – уверен Виктор Скаршевский. – Во-первых, скажется мартовский эффект девальвации гривны, так как подорожает импорт. У нас 70% потребительских товаров и около 25% продовольственных – импортные. Во-вторых, в результате пересмотра бюджета, произойдет увеличение соцвыплат. Это разовая выплата тысячи гривен 95% пенсионеров и индексация пенсий с мая на 11%. В-третьих, часть эмиссионных денег для финансирования утроившегося дефицита госбюджета попадет на потребительский рынок, что поспособствует ускорению роста цен. Насколько вырастут цены за квартал, будет зависеть и от режима работы "печатного станка". В оптимистическом сценарии они увеличатся на 3-4%".

Наиболее пессимистичный прогноз у Андрея Забловского, который уверен, что потребительская инфляция в Украине во II квартале составит 7-8%.

"Инфляция значительно ускорится на фоне девальвации гривны во второй половине марта и вследствие роста цен на импортируемые товары и услуги. Цены уже пошли в рост из-за ажиотажного спроса, введения экспортных ограничений, нарушений логистических цепочек поставки из-за пандемии коронавируса", – аргументировал Андрей Забловский.

Средняя зарплата

Три эксперта из четырех видят во втором квартале снижение заработков наемных работников.

Олег Пендзин ожидает резкого обвала зарплат – более чем на 12% от нынешних средних 10847 грн или до 9500 грн. Снижение средних зарплат будет вызвано простоем на производстве и в сферах сервиса из-за карантина.

С его прогнозом согласен и Андрей Шевчишин. Он считает, что номинально заработки вырастут за квартал почти на 1000 гривен, до 11800 грн, но по факту, из-за неполной занятости, которая может растянуться на два месяца, люди получат на руки примерно 2/3 этой суммы или менее 8000 грн. Особенно пострадают госслужащие, которым государство урежет доплаты и надбавки к окладам.

Андрей Забловский оценивает, что уровень средней зарплаты за квартал составит 10500 грн.

"Снижение среднемесячной заработной платы связано с остановкой многих предприятий, падением доходов компаний в период карантина, растущей безработицей и увеличением долгов по зарплате" – добавил эксперт.

Виктор Скаршевский упомянул две противоположные тенденции: рост предложения рабочей силы из-за того, что сотни тысяч трудовых мигрантов вернулись в Украину из-за эпидемии, и сокращение спроса на рабочую силу.

"Власть с марта поставила украинскую экономику на "стоп-кран". Естественно, что при резком увеличении предложения и таком же резком снижении спроса на рабочую силу на рынке труда, зарплаты у большинства работников снизятся. Средняя зарплата после отмены карантина, если это произойдет не позже 1 июня, все же к концу квартала чуть повысится и может составить порядка 11000 грн/мес." – отметил Виктор Скаршевский.

Курс гривны к доллару

А вот в том, куда пойдет курс гривны во II квартале, эксперты единодушны: ждем девальвацию.

Андрей Забловский говорит, что девальвация будет небольшой, так как мы наконец-то получим транш от МВФ, который укрепит гривну и удержит ее в коридоре 26,9-27,5 грн/доллар.

"Этому будет способствовать и постепенная активизация деловой активности в стране на фоне ожидаемого поэтапного смягчения карантинных ограничений для экономики, начиная с мая", – аргументировал Забловский.

Олег Пендзин и Виктор Скаршевский прогнозируют более глубокое падение нацвалюты до 28-28,5 грн/доллар.

По их мнению, на динамику курса будут больше всего влиять:

сокращение поступлений валюты от трудовых мигрантов, которые в 2019 году завели в Украину 12 млрд долларов;

скорость вывода нерезидентами спекулятивного капитала из рынка ОВГЗ (продажа гривневых облигаций, покупка валюты);

глубина мирового экономического кризиса, которая будет определять, насколько и как надолго снизятся мировые цены на основные товары украинского экспорта – металл, руду и зерно.

Наиболее пессимистичен Андрей Шевчишин:

"Ожидаю 28-29 грн за доллар. Курс гривни окажется под давлением из-за снижения поступления валюты в страну, как со стороны экспортеров, так и заробитчан. Кризис продолжит давить на цены и объемы экспорта. Внешний долг и дефицит бюджета будут сокращать валютные резервы".

Стоимость бензина

В прогнозах цен на бензин вновь видим разнобой. Все эксперты, кроме Олега Пендзина, полагают, что средняя розничная цена на бензин А-95 во втором квартале удержится в коридоре 24-25 грн/л. То есть, около 0,9 доллара за литр.

"Продолжится удешевление бензина на фоне недавнего обвала цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке при значительном снижении спроса со стороны бизнеса во время экономической неопределенности в условиях продолжающейся пандемии", – выразил общее мнение Андрей Забловский.

Олег Пендзин настаивает на своей точке зрения: цена литра А-95 будет летом ближе к 1,1 $ за литр по курсу или выше 30 грн/л. Это, напомним, индикативная стоимость, о которой договорились в январе нынешнего года президент и ведущие нефтетрейдеры.

Как сообщали Українські Новини, ранее в НБУ рассказали о состоянии рыка труда в карантин.

Тем временем, предприниматели ожидают снижения продаж и производства из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020.