МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году на 3%

МВФ, который на фоне пандемии коронавируса ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020, снизил свои прогнозы по росту мировой экономики и предупредил о падении объемов производства в 2020 году до такого уровня, которого еще не было со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Об этом заявила шеф-экономист МВФ Гита Гопинат на брифинге, посвященном презентации нового Обзора мировой экономики, пишет Экономическая правда.

"Очень вероятно, что в этом году мировая экономика переживет худший спад со времен Великой Депрессии", - подчеркнула она.

"Внезапный шок, вызванный распространением коронавируса, заставил нас изменить оценку роста мирового ВВП", - заявили в МВФ.

По прогнозам Фонда, базовый прогноз роста мировой экономики в 2020 году: - 3%, но при этом прогнозируется рост в 2021 году.

МВФ прогнозирует, что развитые экономики упадут на 6% (отметим, что падение во время Великой депрессии составило 16%).

В частности, США: -5,9%, ЕС - 7,5%, ФРГ: - 7%, Великобритания: - 6,5%, Китай: + 1,2%, Индия: + 1,9%, развивающиеся страны Европы: - 5,2%.

"Если ситуацию с эпидемией не удастся взять под контроль во второй половине года, то планируется негативный шок для глобальной экономики в дополнительном размере -3% в 2020.

А если эпидемия продолжится в 2021, то глобальная экономика увидит дополнительное падение в 2021 на 8%", - подчеркнули в финучреждении.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк прогнозировал в начале года рост ВВП Украины на уровне 3,7% в 2020 году.

Также аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.