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17 апреля 2020, пятница, 06:15 151
Финансы 2020-04-17T06:15:01+03:00
Українські Новини
Работу найти очень сложно. В НБУ рассказали о состоянии рыка труда в карантин

Работу найти очень сложно. В НБУ рассказали о состоянии рыка труда в карантин

Кира Молчанова
Безработица, работа, Вакансия, Вакансии, рынок труда
Безработица. Фото: cowcash.ru
Безработица. Фото: cowcash.ru

В то время, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что за время карантина без работы остались как минимум 50 тыс. человек, новые вакансии на рынке труда почти отсутствуют.

Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"К сожалению, новые вакансий на рынке труда почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места, очень большая часть людей потеряла доход", - сообщила Рожкова.

По ее словам, большинство банков, понимая сложившеюся ситуацию, идет навстречу предпринимателям, населению и бизнесу, предоставляя кредитные каникулы, а также не сокращая кредитные лимиты по картам.

В свою очередь кредитная активность банков замедлилась в условиях карантина, но, несмотря на это, банки продолжают оказывать поддержку экономике и тем ее отраслям, которые продолжают работать.

Как сообщали Українські Новини, экономический и трудовой кризисы могут увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн человек.

При этом в текущем году в Украине вырастут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным, что связано с увеличением прожиточного минимума в стране.

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