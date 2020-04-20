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20 апреля 2020, понедельник, 13:55 744
Происшествия 2020-04-20T14:00:26+03:00
Українські Новини
На Пасху в Кировоградской области столкнулись легковушка и грузовик, четверо погибших

На Пасху в Кировоградской области столкнулись легковушка и грузовик, четверо погибших

Анна Рудык
ДТП, смертельное ДТП, ДТП с грузовиком, ДТП в Кировоградской области
ДТП. Фото: lug.gр.gоv.uа
ДТП. Фото: lug.gр.gоv.uа

Вчера вечером, 19 апреля, в Кировоградской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении  пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, свидетели сообщили правоохранителям, что авария произошла в поселке городского типа Павлыш. На перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль "Таврия".

Отмечается, что в результате столкновения погибли 4 человека, которые находились в салоне легкового автомобиля.

Как сообщали Українські Новини, из-за пылевой бури на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" произошло ДТП с жертвами. Движение перекрывали полностью.

Ранее в Харькове скорая попала в ДТП. Три человека погибли, еще трое госпитализированы. Также ранее 3 члена экипажа "скорой помощи" были госпитализированы из-за ДТП во Львове.

А под Одессой из-за тумана столкнулись десяток машин и автобус: есть жертвы.

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