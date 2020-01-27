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27 января 2020, понедельник, 12:49 42
Происшествия 2020-01-27T12:52:23+02:00
Українські Новини
Под Одессой из-за тумана столкнулись десяток машин и автобус: есть жертвы

Под Одессой из-за тумана столкнулись десяток машин и автобус: есть жертвы

Надежда Комендантова
ДТП с авто, ДТП с автобусом, ДТП с грузовиком, смертельное ДТП

2 человека погибли и 2 госпитализированы в понедельник из-за дорожно-транспортного происшествия с участием 11 автомобилей на трассе "Киев - Одесса" в Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщили в управлении Национальной полиции в Одесской области.

Авария произошла возле поселка Дачное.

Столкнулись 10 легковых автомобилей и рейсовый автобус.

ДТП под Одессой. ДТП под Одессой.

В результате ДТП 2 человека погибли и 2 были госпитализированы в больницу.

На трассе затруднено движение, функционирует одна полоса из трех.


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