Под Одессой из-за тумана столкнулись десяток машин и автобус: есть жертвы

2 человека погибли и 2 госпитализированы в понедельник из-за дорожно-транспортного происшествия с участием 11 автомобилей на трассе "Киев - Одесса" в Одесской области. Об этом Українським Новинам сообщили в управлении Национальной полиции в Одесской области. Авария произошла возле поселка Дачное. Столкнулись 10 легковых автомобилей и рейсовый автобус. ДТП под Одессой. В результате ДТП 2 человека погибли и 2 были госпитализированы в больницу. На трассе затруднено движение, функционирует одна полоса из трех.