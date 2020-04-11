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11 апреля 2020, суббота, 08:52 157
Происшествия 2020-04-11T08:52:28+03:00
Українські Новини
В Харькове скорая попала в ДТП. Три человека погибли, еще трое госпитализированы

В Харькове скорая попала в ДТП. Три человека погибли, еще трое госпитализированы

Надежда Комендантова
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ДТП в Харькове со скорой.
ДТП в Харькове со скорой.

Вечером в субботу 10 апреля, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи погибли три человека, еще четверо госпитализированы.

Об этом сообщает Нацполиция.

В сообщении сказано, что ДТП произошла около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в городе Харькове.

В результате аварии водитель и 33-летний пассажир автомобиля "Daewoo Sens", а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия.

Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.

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Напомним, 3 члена экипажа "скорой помощи" были госпитализированы из-за ДТП во Львове.

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