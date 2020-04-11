В Харькове скорая попала в ДТП. Три человека погибли, еще трое госпитализированы

Вечером в субботу 10 апреля, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи погибли три человека, еще четверо госпитализированы. Об этом сообщает Нацполиция. В сообщении сказано, что ДТП произошла около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в городе Харькове. В результате аварии водитель и 33-летний пассажир автомобиля "Daewoo Sens", а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия. Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины. ДТП в Харькове со скорой. Напомним, 3 члена экипажа "скорой помощи" были госпитализированы из-за ДТП во Львове.