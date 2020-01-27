3 члена экипажа "скорой помощи" госпитализированы из-за ДТП во Львове

3 члена экипажа "скорой помощи" госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 27 января во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, на перекрестке ул. Липинского и Промышленной столкнулись автомобиль Opel под управлением 22-летней женщины и автомобиль скорой помощи Peugeot под управлением 24-летнего мужчины.

В результате ДТП в больницу были доставлены оба водителя, а также 41-летняя и 58-летняя члены экипажа "скорой".

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, 4 человека госпитализированы из-за ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Одессе.