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  • На Великдень у Кіровоградській області зіткнулися легковик і вантажівка, четверо загиблих
20 квітня 2020, понеділок, 13:55 12
Події 2020-04-20T14:02:14+03:00
Українські Новини
На Великдень у Кіровоградській області зіткнулися легковик і вантажівка, четверо загиблих

На Великдень у Кіровоградській області зіткнулися легковик і вантажівка, четверо загиблих

Анна Рудык
ДТП, смертельна ДТП, ДТП з вантажівкою, ДТП у Кіровоградській області
ДТП. Фото: lug.ін.gоv.іа
ДТП. Фото: lug.ін.gоv.іа

Вчора ввечері, 19 квітня, у Кіровоградській області зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка. Загинули чотири людини. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, свідки повідомили правоохоронцям, що аварія сталася в селищі міського типу Павлиш. На перехресті вулиць Першотравнева та Сухомлинського зіткнулися вантажівка DAF і легковий автомобіль "Таврія".

Наголошується, що в результаті зіткнення загинули 4 людини, які знаходилися в салоні легкового автомобіля.

Як повідомляли Українські Новини, із-за пилової бурі на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" сталася ДТП з жертвами. Рух перекривали повністю.

Раніше в Харкові швидка потрапила в ДТП. Три людини загинули, ще троє госпіталізовані. Також раніше 3 члени екіпажу "швидкої допомоги" були госпіталізовано через ДТП у Львові.

А під Одесою через туман зіткнулися десяток машин та автобус: є жертви.

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