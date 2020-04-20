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20 апреля 2020, понедельник, 13:11 629
Общество 2020-04-20T13:27:44+03:00
Українські Новини
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд

В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд

Ольга Фандорина
НАБУ, САП, ГБР, Антикоррупционные органы
Деньги. Фото: slovoidilo.ua
Деньги. Фото: slovoidilo.ua

Государственная казначейская служба Украины сообщила, что в течение первого квартала 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 284 гривен 45 копеек при расходах в 3,7 млрд. Об этом сообщает Виктор Скаршевский на своей странице c Facebook. 

"По данным Госказначейства, за 1-й квартал 2020 года в бюджет от борьбы с коррупцией поступило 14 284,45 грн (!) (четырнадцать тысяч двести восемьдесят гривен сорок пять копеек или $515). Другими словами, украинские налогоплательщики на антикоррупционные органы израсходовали порядка $400 млн (включая план на 2020 год), а результата ноль", - сообщает Скаршевский. 

Антикоррупционные расходы. Фото: Виктор СкаршевскийАнтикоррупционные расходы. Фото: Виктор Скаршевский

Как сообщали Українські Новини, расходы бюджета на антикоррупционные органы выросли до 4,6 млрд гривен, а доходы - в 3 раза меньше.

НАБУ и ГБР получили право на прослушку. Также Зеленский поддерживает перезагрузку НАБУ.

Тем временем профильный комитет Рады намерен включить в план работы очередной отбор аудитора НАБУ от ВРУ.

А тем временем, за три дня отпуска директору НАБУ заплатили 21 тыс. гривен. Сколько заработал Сытник за месяц.

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