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08 октября 2019, вторник, 14:55 9 Документ
Верховная Рада и партии 2019-10-08T14:57:01+03:00
Українські Новини
Аудит НАБУ: профильный комитет Рады намерен включить в план работы очередной отбор аудитора НАБУ от ВРУ

Аудит НАБУ: профильный комитет Рады намерен включить в план работы очередной отбор аудитора НАБУ от ВРУ

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики намерен на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о включении в план работы комитета на текущую сессию предложение о проведении очередного квалификационного отбора представителя от Рады в члены комиссии по оценке (аудиту) деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

В запросе также говорится, что в парламент не поступала информация о результатах проведения аудита комиссией по оценке деятельности НАБУ.

Вопрос отбора представителя Рады аудитором НАБУ комитет рассмотрит на одном из ближайших заседаний.

Полономочия аудитора НАБУ от парламента правоведа-международника Владимира Василенко истекли в июне.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада избрала аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) от парламента правоведа-международника Владимира Василенко.

Ранее Рада несколько раз не смогла избрать аудитора НАБУ.

В последнем конкурсе участвовали 5 кандидатов: правозащитник, партнер компании Baker & McKenzie Томас Файерстоун; член Коллегии адвокатов Израиля Вадим Меламед; украинский правовед-международник Владимир Василенко; глава ассоциации борьбы с организованной преступностью "Антимафия" Юрий Лихненко; пенсионер Валерий Небога.

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