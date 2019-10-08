Аудит НАБУ: профильный комитет Рады намерен включить в план работы очередной отбор аудитора НАБУ от ВРУ

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики намерен на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о включении в план работы комитета на текущую сессию предложение о проведении очередного квалификационного отбора представителя от Рады в члены комиссии по оценке (аудиту) деятельности Национального антикоррупционного бюро.\r\nОб этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.\r\nВ запросе также говорится, что в парламент не поступала информация о результатах проведения аудита комиссией по оценке деятельности НАБУ.\r\nВопрос отбора представителя Рады аудитором НАБУ комитет рассмотрит на одном из ближайших заседаний.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПолономочия аудитора НАБУ от парламента правоведа-международника Владимира Василенко истекли в июне.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Верховная Рада избрала аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) от парламента правоведа-международника Владимира Василенко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее Рада несколько раз не смогла избрать аудитора НАБУ.\r\nВ последнем конкурсе участвовали 5 кандидатов: правозащитник, партнер компании Baker & McKenzie Томас Файерстоун; член Коллегии адвокатов Израиля Вадим Меламед; украинский правовед-международник Владимир Василенко; глава ассоциации борьбы с организованной преступностью "Антимафия" Юрий Лихненко; пенсионер Валерий Небога.