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17 апреля 2020, пятница, 18:41 598 Документ
Экономика 2020-04-17T18:46:21+03:00
Українські Новини
За первые три месяца 2020 у коррупционеров конфисковали 14 тыс. гривен

За первые три месяца 2020 у коррупционеров конфисковали 14 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Конфискация, Коррупционеры, Госбюджет Украины
Деньги
Деньги

За первые три месяца 2020 года в государственный бюджет Украины поступило 14 тыс. гривен от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. В то время, как за прошлый год у коррупционеров конфисковали в госбюджет всего 5 тысяч долларов

Об этом говорится в письме Государственной казначейской службы Украины, сообщает statewatch.

От реализации имущества и поступления национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в госбюджет поступило 950 гривен.

Сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения составляет 13,3 тыс. гривен.

Таким образом в течение января - марта 2020 у коррупционеров было конфисковано чуть более 14 тыс. гривен.

При этом, сумма средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда в течение того же периода в делах, не связанных с коррупцией, составляет более 6,5 млн гривен.

У коррупционеров конфисковали 14 тыс. гривенУ коррупционеров конфисковали 14 тыс. гривен



Как сообщали Українські Новини, за три дня отпуска директору НАБУ заплатили 21 тыс. гривен

Кроме того директор САП Холодницкий получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль. А зарплата председателя НАПК Новикова в марте составила 122,5 тысячи гривен. 

Тем временем первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен. 

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