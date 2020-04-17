За первые три месяца 2020 у коррупционеров конфисковали 14 тыс. гривен

За первые три месяца 2020 года в государственный бюджет Украины поступило 14 тыс. гривен от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. В то время, как за прошлый год у коррупционеров конфисковали в госбюджет всего 5 тысяч долларов.

Об этом говорится в письме Государственной казначейской службы Украины, сообщает statewatch.

От реализации имущества и поступления национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в госбюджет поступило 950 гривен.



Сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения составляет 13,3 тыс. гривен.



Таким образом в течение января - марта 2020 у коррупционеров было конфисковано чуть более 14 тыс. гривен.



При этом, сумма средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда в течение того же периода в делах, не связанных с коррупцией, составляет более 6,5 млн гривен.

У коррупционеров конфисковали 14 тыс. гривен





Как сообщали Українські Новини, за три дня отпуска директору НАБУ заплатили 21 тыс. гривен.



Кроме того директор САП Холодницкий получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль. А зарплата председателя НАПК Новикова в марте составила 122,5 тысячи гривен.



Тем временем первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен.