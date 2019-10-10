Зеленский за перезагрузку НАБУ

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно перезагружать все правоохранительные органы, в том числе и Национальное антикоррупционное бюро.\r\nОб этом он сказал Українським Новинам.\r\n"Перезагрузка НАБУ? Это фундамент, будем ли иметь такое право...в принципе все правоохранительные органы необходимо перезагружать", - сказал он.\r\nЗеленский сообщил, что слышал заявления о том, что НАБУ передавало посольству США информацию, которая влияла на события в Украине и США и координировало свои действия по ряду резонансных дел, однако не стал их комментировать.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я слышал очень много (о вмешательстве посольства США в расследования НАБУ, - ред.,)", - парировал президент.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон.\r\nСенаторы Конгресса США требуют расследовать связь Клинтон с Украиной.\r\nВ 2017 году по инициативе Деркача Генпрокуратура начала расследование по делу вмешательства НАБУ в выборы США.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n