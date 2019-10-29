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  • Расходы бюджета на антикоррупционные органы выросли до 4,6 млрд грн, а доходы - в 3 раза меньше, - эксперт
29 октября 2019, вторник, 11:19 1505 Инфографика
Экономика 2019-10-29T11:26:48+02:00
Українські Новини
Расходы бюджета на антикоррупционные органы выросли до 4,6 млрд грн, а доходы - в 3 раза меньше, - эксперт

Расходы бюджета на антикоррупционные органы выросли до 4,6 млрд грн, а доходы - в 3 раза меньше, - эксперт

Госбюджет, НАБУ, САП, Антикоррупционные органы, Виктор Скаршевский
Деньги. Фото: НАБУ
Деньги. Фото: НАБУ

Расходы государственного бюджета Украины на антикоррупционные органы выросли до 4,6 млрд гривен при доходах 1,5 млрд гривен.

Об этом написал финансовый эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в соцсети Facebook.

"Расходы госбюджета на антикоррупционные органы берут свое начало с 2015 года. За 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 12,3 млрд грн. Расходы на "антикоррупцию" с 2015 года увеличились в 26 раз (!): - со 178 млн грн в 2015 до 4,6 млрд грн в 2020", - сообщил Скаршевский.

При этом доходы госбюджета от борьбы с коррупцией за 9 месяцев 2019 года составили 1,5 млрд грн.

Инфографика: Виктор Скаршевский/FacebookИнфографика: Виктор Скаршевский/Facebook

Эксперт отметил, что украинские налогоплательщики на антикоррупционные органы расходуют порядка $500 млн (включая планы на 2020 год), а соответствующего результата не наблюдается.

"При этом мы наблюдаем постоянные скандалы между антикоррупционными органами, то ночные посиделки дома у президента (уже бывшего), то прослушку в аквариуме, то прослушку в вентиляционной системе, то обвинения друг друга в госизмене и так далее и тому подобное. При этом коррупции меньше не становится. Если не больше. И никто из топ-коррупционеров до сих пор не наказан Мне одному кажется, что украинские граждане слишком дорого платят за этот антикоррупционный цирк?", - подытожил Скаршевский.

Документы: Виктор Скаршевский/FacebookДокументы: Виктор Скаршевский/Facebook

Как сообщали Українські Новини, НАБУ и ГБР получили право на прослушку. Также Зеленский поддерживает перезагрузку НАБУ.

Тем временем профильный комитет Рады намерен включить в план работы очередной отбор аудитора НАБУ от ВРУ.

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