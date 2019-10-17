подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 октября 2019, четверг, 08:09 2174
Политика 2019-10-17T08:09:24+03:00
Українські Новини
НАБУ и ГБР получили право на прослушку

НАБУ и ГБР получили право на прослушку

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получили право на снятие информации с телекоммуникационных систем ("прослушку").

Об этом говорится в законе №1009, опубликованном в парламентской газете "Голос України" 16 октября и вступившем в силу в четверг, 17 октября, передают Українськi Новини.

Указанный проект закона был внесен в парламент Президентом Владимиром Зеленским и принят Верховной Радой 4 октября.

Согласно ему, ГБР и НАБУ включены в список правоохранительных органов, уполномоченных снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей.

Кроме того, отменяется часть "поправок Лозового" в Уголовный процессуальный кодекс о порядке назначения и проведения экспертиз.

Помимо этого, регулируется порядок рассмотрения уголовных дел в судах, а именно, вводится понятие вступительной речи сторон процесса, вводится обязательность оглашения не полного, а короткого текста обвинительного акта, а также вводится порядок предоставления доказательств сторонами защиты и обвинения.

Также судья получает право прерывать выступление в случае его сознательного затягивания стороной процесса.

Согласно другим изменениям, отменять незаконные постановления НАБУ и САП сможет не только руководитель антикоррупционной прокуратуры, но и генеральный прокурор.

Регулируется также порядок приема на работу в НАБУ негласных сотрудников.

Согласно закону, указанные сотрудники принимаются в штат на основании конкурсного отбора.

Как сообщали Українськi Новини, Рада отказалась разрешить обыски, задержание и прослушку депутатов.

А Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.

Больше новостей о: Прослушка НАБУ ГБР

Архив
Новости
Сегодня Рада рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителям коррупции 08:57
В Днипре начала проседать и покрылась трещинами жилая пятиэтажка 08:26
НАБУ и ГБР получили право на прослушку 08:09
Первая зарплата министра Соколовской была ниже, чем у ее замов 08:08 Документ
Запуск производства снарядов на заводе
Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы 08:01
больше новостей
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же 12:52
Посадок нет, Богдан за@бал: Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском 16:53
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией 12:47
больше новостей
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok