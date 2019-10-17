НАБУ и ГБР получили право на прослушку

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получили право на снятие информации с телекоммуникационных систем ("прослушку").\r\nОб этом говорится в законе №1009, опубликованном в парламентской газете "Голос України" 16 октября и вступившем в силу в четверг, 17 октября, передают Українськi Новини.\r\nУказанный проект закона был внесен в парламент Президентом Владимиром Зеленским и принят Верховной Радой 4 октября.\r\nСогласно ему, ГБР и НАБУ включены в список правоохранительных органов, уполномоченных снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме того, отменяется часть "поправок Лозового" в Уголовный процессуальный кодекс о порядке назначения и проведения экспертиз.\r\nПомимо этого, регулируется порядок рассмотрения уголовных дел в судах, а именно, вводится понятие вступительной речи сторон процесса, вводится обязательность оглашения не полного, а короткого текста обвинительного акта, а также вводится порядок предоставления доказательств сторонами защиты и обвинения.\r\nТакже судья получает право прерывать выступление в случае его сознательного затягивания стороной процесса.\r\nСогласно другим изменениям, отменять незаконные постановления НАБУ и САП сможет не только руководитель антикоррупционной прокуратуры, но и генеральный прокурор.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРегулируется также порядок приема на работу в НАБУ негласных сотрудников.\r\nСогласно закону, указанные сотрудники принимаются в штат на основании конкурсного отбора.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада отказалась разрешить обыски, задержание и прослушку депутатов.\r\nА Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n