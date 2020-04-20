Больше тысячи медиков заразились коронавирусом в Украине

По состоянию на 20 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1074 медицинских работников и 374 детей из 5,7 тыс заразившихся. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник.

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 5710 человек. Из них 374 ребенка, а также 1074 медицинских работника", - заяви глава МОЗ.

По словам Степанова, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 261 человека, из которых 16 детей и 43 медработника.

За сутки были госпитализированы 78 человек.

А тем временем, семь областей не отчитались Минздраву о тестировании на коронавирус.

А также в Одесской области в карете скорой от коронавируса умер медик.

Как сообщали Українськi Новини, пик смертности от коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине может прийтись на начало мая.

Тем временем, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.