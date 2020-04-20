Більше тисячі медиків заразилися коронавірусом в Україні

За станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників і 374 дітей з 5,7 тис хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок.

"Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 5710 людина. З них 374 дитини, а також 1074 медичних працівника", - заявив глава МОЗ.

За словами Степанова, за минулу добу коронавірус виявили у 261 людини, з яких 16 дітей і 43 медпрацівника.

За добу було госпіталізовано 78 осіб.

А тим часом, сім областей не відзвітували МОЗ про тестування на коронавірус.

А також в Одеській області у кареті швидкої від коронавіруса медик помер.

Як повідомляли Українські Новини, пік смертності від коронавирусной інфекції Covid-19 в Україні може припасти на початок травня.

Тим часом, в Міністерстві заявляли, що уровень смертності від коронавіруса в Україні нижче середньосвітового.