підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
20 квітня 2020, понеділок, 11:33 11
Суспільство 2020-04-20T12:45:02+03:00
Українські Новини
Більше тисячі медиків заразилися коронавірусом в Україні

Більше тисячі медиків заразилися коронавірусом в Україні

Ольга Фандорина
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус у медиків
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

За станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників і 374 дітей з 5,7 тис хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок.

"Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 5710 людина. З них 374 дитини, а також 1074 медичних працівника", - заявив глава МОЗ.

За словами Степанова, за минулу добу коронавірус виявили у 261 людини, з яких 16 дітей і 43 медпрацівника.

 

За добу було госпіталізовано 78 осіб.

А тим часом, сім областей не відзвітували МОЗ про тестування на коронавірус.

А також в Одеській області у кареті швидкої від коронавіруса медик помер.

Як повідомляли Українські Новини, пік смертності від коронавирусной інфекції Covid-19 в Україні може припасти на початок травня.

Тим часом, в Міністерстві заявляли, що уровень смертності від коронавіруса в Україні нижче середньосвітового.

Більше новин про: МОЗ Коронавірус коронавірус в Україні Коронавірус у медиків

За добу у Києві зафіксували 49 нових випадків зара...
Сім областей не відзвітували МОЗ про тестування на...
Коронавірус в Україні будуть лікувати тим же препа...
В Одеській області у кареті швидкої від коронавіру...
В Україні вже 5,7 тис. інфікованих коронавірусом. За добу 261 новий випадок
В Україні 40-й день карантину. До його закінчення залишилося чотири дні
Новини
Австралія зніме заборону на проведення медичних операцій через зниження епідемії 12:53
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
У США тисячі громадян протестують проти умов карантину 12:27
Рятувальники локалізували кілька осередків пожеж у Житомирській області і Чорнобильській зоні 12:05
У ЗСУ на Великдень виявили три нових випадки коронавірусу 12:03
США почне послаблювати карантин у найближчі дні 11:59
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
Святогірська лавра на Великдень. Скріншот трансляції на YouTube
У Святогірській лаврі зібрався натовп віруючих, які проігнорували карантин 10:13
Зеленському заплатили у березні 28 тисяч гривень 15:47 Документ
В Єрусалимі почалася церемонія Сходження Благодатного Вогню: онлайн-трансляція 13:07
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
У чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону 23:50
Зеленському заплатили у березні 28 тисяч гривень 15:47 Документ
Сходження Благодатного вогню
В Україну прибув Благодатний вогонь 21:15
МВС розглядає диверсію як причину пожежі в Чорнобильській зоні 20:50
більше новин
За добу у Києві зафіксували 49 нових випадків зараження коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok