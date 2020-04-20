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20 апреля 2020, понедельник, 11:01 290
Общество 2020-04-20T11:01:37+03:00
Українські Новини
Семь областей не отчитались Минздраву о тестировании на коронавирус

Семь областей не отчитались Минздраву о тестировании на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Семь областей не предоставили Министерству здравоохранения Украины данные по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, Степанов рассказал, что с симптомами коронавируса на Пасху обратилось меньшее количество людей.

"За минувшие сутки совершено 1988 исследований методом ПЦР. Такое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР на Пасху, уменьшилось", - отметил Степанов.

По его словам, данные по ПЦР-тестированию не предоставили Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.

Степанов также добавил, что уже дал соответствующее поручение заместителю министра, главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко, выяснить причины этой ситуации и с чем это связано.

"И после того, как мы получим ответы, будем уже делать выводы", - подчеркнул министр.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что количество пришедших на пасхальные богослужения в 2020 уменьшилось почти в 60 раз

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