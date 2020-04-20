За сутки в Киеве зафиксировали 49 новых случаев заражения коронавирусом

В то время, как общее число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 5 710, только в Киеве зв сутки коронавирус подтердили почти у 50 киевлян. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что у еще 49 киевлян за минувшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус, среди них 2 медика. Также 2 человека умерли.

Заболели: 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин от 20 до 75 лет. И парень, которому 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Статистика коронавируса в Киеве на 20 апреля. Фото: Facebook/Виталий Кличко - мэр

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве здравоохранения прогнозируют новую вспышку коронавируса.

Также пик смертности и заболеваемости от коронавируса спрогнозировала Академия наук.

Кроме того, Киев опустился в рейтинге самых "грязных городов" по индексу загрязнения воздуха.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.