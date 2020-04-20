За добу у Києві зафіксували 49 нових випадків зараження коронавірусом

В той час, як загальна кількість заражених коронавірусом в Україні збільшилася до 5 710, лише в Києві за добу коронавірус подтердили майже у 50 киян. Всього в столиці вже 850 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що ще в 49 киян за минулу добу лабораторно підтвердили коронавірус, серед них 2 медика. Також 2 людини померли.

Захворіли: 23 жінки у віці від 27 до 74 років, 25 чоловіків від 20 до 75 років. І хлопець, якому 13 років.

В лікарні столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Статистика коронавіруса в Києві на 20 квітня. Фото: Facebook/Віталій Кличко - мер

Як повідомляли Українські Новини, у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують новий спалах коронавірусу.

Також пік смертності і захворюваності від коронавірусу спрогнозувала Академія наук.

Крім того, Київ опустився в рейтингу найбільш "брудних міст" за індексом забруднення повітря.

Раніше мер Києва Віталій Кличко запевнив, що забруднення повітря в Києві немає, а є тільки задимлення.