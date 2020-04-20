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20 апреля 2020, понедельник, 09:40 264
Общество 2020-04-20T09:40:41+03:00
Українські Новини
Воздух Киева опустился в рейтинге "грязных городов"

Воздух Киева опустился в рейтинге "грязных городов"

Ольга Фандорина
Киев, Смог, загрязнение воздуха, Смог в Киеве, воздух в Киеве
Смог в Киеве. Фото: Kolomiiets Dmytro
Смог в Киеве. Фото: Kolomiiets Dmytro

После антирекорда на прошлой неделе воздух Киева стал намного чище. Портал Saveecobot зафиксировал, в каких районах Киева загрязнение воздуха выше всего.

По данным портала, самый грязный воздух в Киевской области сейчас в Буче - около 200 единиц, что считается крайне вредно. В самом Киеве ситуация "желтого уровня опасности" - преимущественно 50-80 единиц загрязнения атмосферы. 

Также, согласно данным IQ Air, столица Украины по загрязнению воздуха опустилась на 7 место в рейтинге городов мира.

Киев немного опустился в рейтинге городов с самым грязным воздухом - фото 1

IQAir —компания из Швейцарии, которая производит системы для очистки воздуха. В 2017 году IQAir начал продавать умные устройства для дома AirVisual Pro, которые анализируют качество воздуха в помещении и на улице. Замеры с этих устройств передаются общую базу, обрабатываются и результат можно смотреть в приложении или на веб-сайте компании. Кроме учета показаний своих устройств, компания отмечает, что использует данные местных правительственных наземных станций мониторинга и спутниковые снимки.  

Например, через приложение можно увидеть источник данных по конкретному городу. В Пекине данные о качестве воздуха также суммируются из данных Агентства по охране окружающей среды США и двух правительственных организаций Китая. В Париже – данные от Европейского агентства по окружающей среде и Министерства окружающей среды Франции. А вот в Киеве в качестве источника данных указаны только небольшое количество анонимных пользователей, что сильно снижает надежность этих данных. Скорей всего это данные с гаджетов AirVisual, которые приобрели себе жители столицы.

Как сообщали Українські Новини, ситуация с грязным воздухом в Киеве улучшится после Пасхи. По данным Укргидрометцентра, уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северо и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве. 


Ранее мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.

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