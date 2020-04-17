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17 апреля 2020, пятница, 11:37 109
Общество 2020-04-17T11:37:05+03:00
Українські Новини
Кличко заявил, что в Киеве загрязнения воздуха нет

Кличко заявил, что в Киеве загрязнения воздуха нет

Анна Рудык
Пожар, Пожар в Чернобыльской зоне, загрязнение воздуха, Радиация в Киеве
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС

Несмотря на то, что Киев возглавляет рейтинг по загрязнению воздуха, мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.

Об этом он сообщил в ходе трансляции в Facebook, передают Українськi Новини.

"Был на совещании. Получили информацию, что загрязнения воздуха нет. Все это слухи, что ветер из Чернобыля и есть радиация. Получили информацию, что в Киеве задымление и загрязнения и радиации нет", - сказал он.

По его словам, работает 1 тыс. пожарных спасателей, 100 пожарных машин и авиация.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы, в то время, как в столице уровень загрязнения воздуха превысил норму почти в 3,5 раза.

Ранее Киев призвал жителей города держать окна закрытыми и ограничить пребывание на свежем воздухе из-за наличия в нем продуктов горения.

Также Минздрав дал рекомендации жителям Киева и области, как уберечь себя от наличия в воздухе продуктов горения.

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