Кличко заявил, что в Киеве загрязнения воздуха нет

Несмотря на то, что Киев возглавляет рейтинг по загрязнению воздуха, мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление. Об этом он сообщил в ходе трансляции в Facebook, передают Українськi Новини. "Был на совещании. Получили информацию, что загрязнения воздуха нет. Все это слухи, что ветер из Чернобыля и есть радиация. Получили информацию, что в Киеве задымление и загрязнения и радиации нет", - сказал он. По его словам, работает 1 тыс. пожарных спасателей, 100 пожарных машин и авиация. Как сообщали Українськi Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы, в то время, как в столице уровень загрязнения воздуха превысил норму почти в 3,5 раза. Ранее Киев призвал жителей города держать окна закрытыми и ограничить пребывание на свежем воздухе из-за наличия в нем продуктов горения. Также Минздрав дал рекомендации жителям Киева и области, как уберечь себя от наличия в воздухе продуктов горения.