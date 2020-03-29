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29 марта 2020, воскресенье, 06:00 68
Экономика 2020-03-29T07:30:03+03:00
Українські Новини
Доллар перевалил за 28. Как менялся курс с начала недели

Доллар перевалил за 28. Как менялся курс с начала недели

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Доллар, курс доллара, Динамика курса доллара
Валюта
Валюта

С начала введения карантина в Украине гривна стремительно падает. Начиная с  понедельника курс остается нестабильным. Официальный курс гривны к доллару с 23 по 30 марта. 


Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27-29 марта 30 марта
27,7386 28,1126 27,7728 27,9552 28,1381 28,1830

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 30 марта:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 17,0254
944 AZN 1 азербайджанский манат 16,6409
975 BGN 1 болгарский лев 15,826
933 BYN 1 белорусский рубль 10,9181
410 KRW 100 вона 2,3275
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,6356
208 DKK 1 датская крона 4,1418
840 USD 1 доллар США 28,1830
978 EUR 1 Евро 30,9027
818 EGP 1 египетский фунт 1,7889
392 JPY 10 иена 2,5912
985 PLN 1 злотый 6,8301
356 INR 10 индийская рупия 3,7673
124 CAD 1 канадский доллар 19,9759
191 HRK 1 куна 4,0589
484 MXN 1 мексиканский песо 1,2014
498 MDL 1 молдавский лей 1,5619
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,8478
554 NZD 1 новозеландский доллар 16,7224
578 NOK 1 норвежская крона 2,6339
710 ZAR 1 ренд 1,6004
643 RUB 10 российский рубль 3,5783
946 RON 1 румынский лей 6,3901
360 IDR 1000 рупия 1,7429
682 SAR 1 саудовский риял 7,4935
702 SGD 1 сингапурский доллар 19,6329
960 XDR 1 СПЗ 38,4569
398 KZT 100 тенге 6,3243
949 TRY 1 турецкая лира 4,3657
348 HUF 100 форинт 8,6901
826 GBP 1 фунт стерлингов 34,4974
203 CZK 1 чешская крона 1,1309
752 SEK 1 шведская крона 2,8017
756 CHF 1 швейцарский франк 29,2158
156 CNY 1 юань женьминьби 3,9718


Напомним, ранее банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины

Тем временем курс доллара ударит по ценам. Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства.

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