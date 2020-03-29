Доллар перевалил за 28. Как менялся курс с начала недели

С начала введения карантина в Украине гривна стремительно падает. Начиная с понедельника курс остается нестабильным. Официальный курс гривны к доллару с 23 по 30 марта.



Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.



Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27-29 марта 30 марта 27,7386 28,1126 27,7728 27,9552 28,1381 28,1830

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 30 марта:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 17,0254 944 AZN 1 азербайджанский манат 16,6409 975 BGN 1 болгарский лев 15,826 933 BYN 1 белорусский рубль 10,9181 410 KRW 100 вона 2,3275 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,6356 208 DKK 1 датская крона 4,1418 840 USD 1 доллар США 28,1830 978 EUR 1 Евро 30,9027 818 EGP 1 египетский фунт 1,7889 392 JPY 10 иена 2,5912 985 PLN 1 злотый 6,8301 356 INR 10 индийская рупия 3,7673 124 CAD 1 канадский доллар 19,9759 191 HRK 1 куна 4,0589 484 MXN 1 мексиканский песо 1,2014 498 MDL 1 молдавский лей 1,5619 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,8478 554 NZD 1 новозеландский доллар 16,7224 578 NOK 1 норвежская крона 2,6339 710 ZAR 1 ренд 1,6004 643 RUB 10 российский рубль 3,5783 946 RON 1 румынский лей 6,3901 360 IDR 1000 рупия 1,7429 682 SAR 1 саудовский риял 7,4935 702 SGD 1 сингапурский доллар 19,6329 960 XDR 1 СПЗ 38,4569 398 KZT 100 тенге 6,3243 949 TRY 1 турецкая лира 4,3657 348 HUF 100 форинт 8,6901 826 GBP 1 фунт стерлингов 34,4974 203 CZK 1 чешская крона 1,1309 752 SEK 1 шведская крона 2,8017 756 CHF 1 швейцарский франк 29,2158 156 CNY 1 юань женьминьби 3,9718



Напомним, ранее банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины.

Тем временем курс доллара ударит по ценам. Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства.