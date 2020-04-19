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19 квітня 2020, неділя, 10:13 53
Суспільство 2020-04-19T11:30:01+03:00
Українські Новини
У Святогірській лаврі зібрався натовп віруючих, які проігнорували карантин

У Святогірській лаврі зібрався натовп віруючих, які проігнорували карантин

Кира Молчанова
Лавра, Донецька область, коронавірус в Україні, Порушення карантину
Святогірська лавра на Великдень. Скріншот трансляції на YouTube
Святогірська лавра на Великдень. Скріншот трансляції на YouTube

У Святогірській Лаврі (монастир Української православної церкви (Московського патріархату) в Донецькій області кілька сотень людей були присутні на пасхальному богослужінні вночі, проігнорувавши карантин і заклик президента Володимира Зеленського залишатися вдома.

Про це свідчить трансляція, яка велася на YouTube-каналі лаври.

Віруючі та священики стояли близько один до одного. Практично на всіх не було масок або респіраторів. На службі були присутні літні люди і діти.

Святогірська лавра на Великдень. Скріншот трансляції на YouTubeСвятогірська лавра на Великдень. Скріншот трансляції на YouTube

Як повідомляли Українські Новини, Українська православна церква Московського патріархату дозволила віруючим у виняткових випадках освячувати паску вдома.

Щоб не піддавати вірян небезпеці зараження коронавірусом і влаштувати українцям комфортний Великдень вдома, богослужіння з усіх церков транслюватимуть як найбільш рейтингові, так і регіональні телеканали.

Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) засмутила віруючих: вона не буде освячувати паски онлайн.

За традицією святкування світлого свята Великодня в суботу, 18 квітня в Єрусалимі пройшла церемонія сходження Благодатного вогню. За нею теж можна було спостерігати онлайн.

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