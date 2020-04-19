Пандемия COVID-19. За минувшие сутки в мире заболели более 80 тысяч человек

В мире коронавирусом заразились 2 330 793 человек, среди которых 5449 — украинцы. Только за последние сутки лабораторно подтверждены более 80 новых случаев заражения. 160 643 пациента умерли, 596 482 – выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

Статистика по странам на данный момент выглядит так:

США – 738 792 зарегистрированных больных (+29 057 за последние сутки);

Испания – 194 416 (+3577 за сутки);

Италия – 175 925 (+ 3491 за сутки);

Франция – 151 793 (+3824 за сутки);

Германия – 143 724 (+2327 за сутки);

Великобритания – 114 217 (+5 525 за сутки).

Больше всего больных с коронавирусом умерло в США (39 014, +1867), на втором месте – Италия (23 227, +482). Далее – Испания (20 639, +637), Франция (19 323, +642), Великобритания (15 463, +888).

Во всем мире выздоровели 597 217 пациентов. На данный момент с COVID-19 борются 1 573 972 больных. Большая часть из них в легком или среднем состоянии.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.

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