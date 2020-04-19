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19 апреля 2020, воскресенье, 08:37 738
Общество 2020-04-19T08:44:20+03:00
Українські Новини
Предстоятель Епифаний рассказал, как освятить паски дома

Предстоятель Епифаний рассказал, как освятить паски дома

Кира Молчанова
Паска, ПЦУ, Епифаний, Пасха-2020, Пасха дома
Паска. Фото: Pixabay
Паска. Фото: Pixabay

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что из-за эпидемии коронавируса куличи на Пасху можно освятить дома той водой, которая была освящена на Крещение.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Если человек не имеет возможности, а это особенно пожилые люди, которые должны находиться в это время дома, чтобы не подвергать себя опасности, после совершения богослужений в храмах и, приобщившись к ним по телевизору или через другие средства, фейсбук, ютуб и так далее, имеют возможность самостоятельно взять освященную на Иордан воду и покропить ею паску, или те приношения, которые мы приносим обычно в храм в это время", — сказал Епифаний.

Он призвал верующих не ходить в церковь на массовое освещение пасок, а смотреть его онлайн.

Как сообщали Українські Новини, церковная служба Украинской Греко-Католической Церкви 19 апреля началась в 7:30 утра. Её можно смотреть онлайн.

До этого Украинская православная церковь Московского патриархата разрешила верующим в исключительных случаях освящать паску дома.

Чтобы не подвергать верующих опасности заражения коронавирусом и устроить украинцам комфортную Пасху дома, богослужения из всех церквей будут транслировать как самые рейтинговые, так и региональные телеканалы.

По традиции празднования светлого праздника Пасхи в субботу, 18 апреля в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. За ней тоже можно было наблюдать онлайн.

Ранее президент Зеленский призывал граждан придерживаться карантинных мер и отпраздновать Пасху дома.

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