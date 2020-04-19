Предстоятель Епіфаній розповів, як освятити паски вдома

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, що через епідемію коронавірусу паски на Великдень можна освятити вдома тією водою, яка була освячена на Водохрещу.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Якщо людина не має можливості, а це особливо літні люди, які повинні знаходитися в цей час вдома, щоб не наражати себе на небезпеку, після здійснення богослужінь у храмах і, долучившись до них по телевізору або через інші засоби, facebook, youtube і так далі, мають можливість самостійно взяти освячену на Йордан воду і покропити нею паску, або ті жертви, які ми приносимо зазвичай в храм в цей час", — сказав Епіфаній.

Він закликав віруючих не ходити в церкву на масове освячення пасок, а дивитися його онлайн.

Як повідомляли Українські Новини, церковна служба Української Греко-Католицької Церкви 19 квітня почалася в 7:30 ранку. Її можна дивитися онлайн.

До цього Українська православна церква Московського патріархату дозволила віруючим у виняткових випадках освячувати паску вдома.

Щоб не піддавати віруючих небезпеці зараження коронавірусом і влаштувати українцям комфортий Великдень вдома, богослужіння з усіх церков транслюватимуть як найбільш рейтингові, так і регіональні телеканали.

За традицією святкування світлого свята Великодня в суботу, 18 квітня в Єрусалимі пройшла церемонія сходження Благодатного вогню. За нею теж можна було спостерігати онлайн.

Раніше президент Зеленський закликав громадян дотримуватись карантинних заходів і відсвяткувати Великдень вдома.