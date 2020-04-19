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19 квітня 2020, неділя, 08:36 36
Суспільство 2020-04-19T12:00:02+03:00
Українські Новини
Предстоятель Епіфаній розповів, як освятити паски вдома

Предстоятель Епіфаній розповів, як освятити паски вдома

Кира Молчанова
Паска, Великдень, Єпіфаній, Великдень-2020, Великдень вдома
Паска. Фото: Pixabay
Паска. Фото: Pixabay

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, що через епідемію коронавірусу паски на Великдень можна освятити вдома тією водою, яка була освячена на Водохрещу.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Якщо людина не має можливості, а це особливо літні люди, які повинні знаходитися в цей час вдома, щоб не наражати себе на небезпеку, після здійснення богослужінь у храмах і, долучившись до них по телевізору або через інші засоби, facebook, youtube і так далі, мають можливість самостійно взяти освячену на Йордан воду і покропити нею паску, або ті жертви, які ми приносимо зазвичай в храм в цей час", — сказав Епіфаній.

Він закликав віруючих не ходити в церкву на масове освячення пасок, а дивитися його онлайн.

Як повідомляли Українські Новини, церковна служба Української Греко-Католицької Церкви 19 квітня почалася в 7:30 ранку. Її можна дивитися онлайн.

До цього Українська православна церква Московського патріархату дозволила віруючим у виняткових випадках освячувати паску вдома.

Щоб не піддавати віруючих небезпеці зараження коронавірусом і влаштувати українцям комфортий Великдень вдома, богослужіння з усіх церков транслюватимуть як найбільш рейтингові, так і регіональні телеканали.

За традицією святкування світлого свята Великодня в суботу, 18 квітня в Єрусалимі пройшла церемонія сходження Благодатного вогню. За нею теж можна було спостерігати онлайн.

Раніше президент Зеленський закликав громадян дотримуватись карантинних заходів і відсвяткувати Великдень вдома.

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