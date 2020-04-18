В Минздраве рассказали о смертности от коронавируса среди украинцев старше 50 лет

Центр общественного здоровья констатировал, что летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%. Об этом говорится в сообщении Центра, передают Українськi Новини. Согласно ему, летальность для возрастной категории до 50 лет составляет 0,6%. Напоминается, что люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений. 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний. Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового. Также от коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру. Тем временем в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса. За сутки на въездах в Киев повышенную температуру зафиксировали у 40 человек, их не пустили в город. Также в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев коронавируса.