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18 апреля 2020, суббота, 22:32 216
Общество 2020-04-18T22:35:55+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали о смертности от коронавируса среди украинцев старше 50 лет

В Минздраве рассказали о смертности от коронавируса среди украинцев старше 50 лет

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Центр общественного здоровья констатировал, что летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%.

Об этом говорится в сообщении Центра, передают Українськi Новини.

Согласно ему, летальность для возрастной категории до 50 лет составляет 0,6%.

Напоминается, что люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений.

74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.

Также от коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру. 

Тем временем в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

За сутки на въездах в Киев повышенную температуру зафиксировали у 40 человек, их не пустили в город.

Также в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев коронавируса.

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