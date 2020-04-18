Зеленский заработал в марте 28 тысяч гривен

Заработная плата президента Владимира Зеленского за март, как и за февраль, составила 28 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.



Выплаченная Зеленскому зарплата составила 22 540 гривен, поскольку из начисленной суммы было вычтено 5 460 гривен налогов и соборов.



Зарплату Президента составил исключительно должностной оклад.



Надбавки и премии к зарплате главы государства не предусмотрены.

Зарплата Зеленского за март составила 28 тыс. гривен



Как сообщали Українські Новини, зарплата Зеленского за 2019 составила 208,7 тыс. гривен и не предусматривала премии по итогам работы за год.



Ранее Зеленский заявил о высоком доверии к нему, и что "Слугу народа" все хотят потопить.



Кроме того, Зеленский поздравил Украину с наступающей Пасхой. Президент также в очередной раз призвал украинцев остаться на Пасху дома.



Также по мнению Зеленского, после Пасхи коронавирусом могут заболеть от 2% до 10% населения. И тогда врачи будут выбирать, кого спасать.