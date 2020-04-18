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18 апреля 2020, суббота, 15:42 91 Документ
Экономика 2020-04-18T15:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский заработал в марте 28 тысяч гривен

Зеленский заработал в марте 28 тысяч гривен

Валерия Драгомирова
Зарплата, Президент, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Заработная плата президента Владимира Зеленского за март, как и за февраль, составила 28 тыс. гривен

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

Выплаченная Зеленскому зарплата составила 22 540 гривен, поскольку из начисленной суммы было вычтено 5 460 гривен налогов и соборов.

Зарплату Президента составил исключительно должностной оклад.

Надбавки и премии к зарплате главы государства не предусмотрены.

Зарплата Зеленского за март составила 28 тыс. гривен Зарплата Зеленского за март составила 28 тыс. гривен


Как сообщали Українські Новини, зарплата Зеленского за 2019 составила 208,7 тыс. гривен и не предусматривала премии по итогам работы за год.

Ранее Зеленский заявил о высоком доверии к нему, и что "Слугу народа" все хотят потопить. 

Кроме того, Зеленский поздравил Украину с наступающей Пасхой. Президент также в очередной раз призвал украинцев остаться на Пасху дома.

Также по мнению Зеленского, после Пасхи коронавирусом могут заболеть от 2% до 10% населения. И тогда врачи будут выбирать, кого спасать. 

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