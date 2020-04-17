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17 апреля 2020, пятница, 21:46 9
Общество 2020-04-17T21:48:07+03:00
Українські Новини
Если будет 10% заболевших, медикам придется выбирать, кого спасать, — Зеленский

Если будет 10% заболевших, медикам придется выбирать, кого спасать, — Зеленский

Валерия Драгомирова
Пасха, Коронавирус, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине
Зеленский. Скриншот: YouTube/Shuster online
Зеленский. Скриншот: YouTube/Shuster online

После Пасхи, которая отмечается 19 апреля, коронавирусом в Украине могут заболеть от 2% до 10% населения. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что на сегодня в Украине более 4,6 тысяч заболевших.

"Из них 150 летальных. Если будет большое скопление, волна может появиться именно после Пасхи. Мы можем иметь страшную статистику. От 2 до 10% заболевших от всего украинского населения", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что все, кто не самоизолируется на Пасху, поставит медиков перед выбором, как в Италии.

"Если будет от 2 до 10% больных, медики будут выбирать, кому из украинцев жить дальше", - добавил Зеленский.




Как сообщали Українські Новини, в Киевской области на пасхальные праздники за порядком будут следить 600 правоохранителей. 

Кроме того, полиция будет дежурить возле 179 церквей в Киеве на Пасху.

Тем временем в Минздраве рассчитывают, что празднование Пасхи дома остановит распространение коронавируса в Украине.

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