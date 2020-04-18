Зеленському заплатили у березні 28 тисяч гривень

Заробітна плата президента Володимира Зеленського за березень, як і за лютий, склала 28 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.



Виплачена Зеленському зарплата склала 22 540 гривень, оскільки з нарахованої суми було віднято 5 460 гривень податків і зборів.



Зарплату президента становив виключно посадовий оклад. Надбавки і премії до зарплати глави держави не передбачено.

Зарплата Зеленського за березень склала 28 тис. гривень

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Зеленського за 2019 склала 208,7 тис. гривень і не передбачала премії за підсумками роботи за рік.



Раніше Зеленський заявив про високу довіру до нього, і що "Слугу народу" всі хочуть потопити.



Крім того, Зеленський привітав Україну з наступаючою Пасхою. Президент також вкотре закликав українців залишитися на Великдень вдома.



Також на думку Зеленського, після Великодня на коронавірус можуть захворіти від 2% до 10% населення. І тоді лікарі будуть вибирати, кого рятувати.