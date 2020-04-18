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18 квітня 2020, субота, 15:47 3 Документ
Економіка 2020-04-18T16:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленському заплатили у березні 28 тисяч гривень

Зеленському заплатили у березні 28 тисяч гривень

Валерия Драгомирова
Зарплата, Президент, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Заробітна плата президента Володимира Зеленського за березень, як і за лютий, склала 28 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

Виплачена Зеленському зарплата склала 22 540 гривень, оскільки з нарахованої суми було віднято 5 460 гривень податків і зборів.

Зарплату президента становив виключно посадовий оклад. Надбавки і премії до зарплати глави держави не передбачено.

Зарплата Зеленського за березень склала 28 тис. гривеньЗарплата Зеленського за березень склала 28 тис. гривень

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Зеленського за 2019 склала 208,7 тис. гривень і не передбачала премії за підсумками роботи за рік.

Раніше Зеленський заявив про високу довіру до нього, і що "Слугу народу" всі хочуть потопити.

Крім того, Зеленський привітав Україну з наступаючою Пасхою. Президент також вкотре закликав українців залишитися на Великдень вдома.

Також на думку Зеленського, після Великодня на коронавірус можуть захворіти від 2% до 10% населення. І тоді лікарі будуть вибирати, кого рятувати.

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