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18 апреля 2020, суббота, 12:01 33
Президент 2020-04-18T12:14:00+03:00
Українські Новини
Зеленский поздравил Украину с наступающей Пасхой

Зеленский поздравил Украину с наступающей Пасхой

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, поздравление президента, Пасха-2020, Поздравление с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой. Поздравление главы государства опубликовано на его странице в Facebook. 

Во время поздравления президент также в очередной раз призвал украинцев остаться на Пасху дома. 

"Прежде всего, Пасха – это победа жизни над смертью. Это – праздник радости. Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив. Мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов или доставки готовых корзин через Интернет.

Зеленский отметил, что в этом году каждая украинка имеет время, чтобы не заказывать или покупать паску, а испечь домашнюю.

"В этом году каждая хозяйка может приготовить домашнюю пасху. Вкусную, потому что она будет сделана своими руками. Каждый хозяин может сделать мясные вкусности. И вместе со своими детьми мы все будете рисовать писанки и крашенки, замазывая при этом и одежду, и руки, и лицо. Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг. Помните, как в детстве родители не пускали нас на улицу? А сегодня такая ситуация, что мы не пускаем на улицу наших родителей. И это не месть. Это – забота".

По словам президента, украинцы, которые выполнят карантина и не будут идти в храм на Пасху, а присоединятся к службам онлайн, сделают осознанный шаг ради будущего.

Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре. Чтобы в Украине все было хорошо. И чтобы все мы были живы и здоровы. Пусть в этом нам Бог помогает. А мы – поможем Богу. Остаемся дома", - подчеркнул он. 

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