В Чернобыльской зоне продолжает тлеть трава

Пока саркофаг и огнь в Чернобыльской зоне разделяет меньше двух километров, утром в субботу в Чернобыльской зоне на территории пяти лесничеств происходит тление травяного настила, пеньков и древесины. Об этом сообщает ГСЧС 18 апреля.

"По состоянию на 7:00 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем", – говорится в сообщении.

Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе три вертолета ГСЧС, которыми 17 апреля осуществлены 134 сброса – 268 тонн воды.

Верховная Рада сократила финансирование Государственного агентства по управлению зоной отчуждения из государственного бюджета в 2020 году на 256,2 млн гривен с 2,936 млрд до 2,68 млрд гривен.

Столицу окутал густой дым с гарью. Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.

При этом в Офисе президента заявляют, что запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, а не в Зоне отчуждения.

Также в Чернобыльской зоне силами и средствами ГосЧС продолжаются работы по тушению пожаров.