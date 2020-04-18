У Чорнобильській зоні продовжує тліти трава

Поки саркофаг і вогонь у Чорнобильській зоні розділяє менше двох кілометрів, вранці в суботу в Чорнобильській зоні на території п'яти лісництв відбувається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини. Про це повідомляє ДСНС 18 квітня.

"Станом на 7:00 в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ГАЗО у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб'янського, Паришивского, Дитяткивского і Денисовицького лісництв. Спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в комірках пройдених вогнем", – йдеться в повідомленні.

Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 716 людей і 166 одиниць техніки, з них від ДСНС 579 чоловік особового складу та 113 одиниць техніки, у тому числі три вертольоти ДСНС, якими 17 квітня здійснено 134 скидання – 268 тонн води.

Верховна Рада скоротила фінансування Державного агентства з управління зоною відчуження з державного бюджету в 2020 році на 256,2 млн гривень з 2,936 млрд до 2,68 млрд гривень.

Зтоліцу оповив густий дим з гаром. Киян просять закрити вікна і не виходити на вулицю.

При цьому в Офісі президента заявляють, що запах диму в Києві пов'язаний з пожежами в Житомирській області, а не в Зоні відчуження.

Також у Чорнобильській зоні силами і коштами Держнс тривають роботи з гасіння пожеж.