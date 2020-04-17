Саркофаг и огнь в Чернобыльской зоне разделяет меньше двух километров, — служба по чрезвычайным ситуациям ЕС

После того, как в Чернобыльской зоне появились новые очаги возгорания, огонь приблизился до 1,6 км от саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Европейского союза в Twitter, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, служба по чрезвычайным ситуациям выпустила картографический продукт для отображения пожара в Чернобыльской зоне.

"Основываясь на снимках Sentinel2, он оценивает сожженную площадь в 12 700 га и показывает, что пламя достигло всего 1,6 км от саркофага", - сказано в нем.

К сообщению также прикреплено изображение зоны пожара.

The @CopernicusEU Emergency Management Service has released its mapping product for the Chernobyl wildfire Based on #Sentinel2 imagery it estimates the burned area at 12,700ha & shows that flames came as close as 1.6 km from the sarcophagus

See https://t.co/baCTHbeSMf for details pic.twitter.com/t0zW1oTgAV — 🇪🇺 EU Defence Industry & Space l DG DEFIS (@defis_eu) April 16, 2020

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сократила финансирование Государственного агентства по управлению зоной отчуждения из государственного бюджета в 2020 году на 256,2 млн гривен с 2,936 млрд до 2,68 млрд гривен.

Столицу окутал густой дым с гарью. Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.

При этом в Офисе президента заявляют, что запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, а не в Зоне отчуждения.

Также в Чернобыльской зоне силами и средствами ГосЧС продолжаются работы по тушению пожаров.