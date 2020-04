Саркофаг и огнь в Чернобыльской зоне разделяет меньше двух километров, — служба по чрезвычайным ситуациям ЕС

Об этом говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Европейского союза в Twitter, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, служба по чрезвычайным ситуациям выпустила картографический продукт для отображения пожара в Чернобыльской зоне.

"Основываясь на снимках Sentinel2, он оценивает сожженную площадь в 12 700 га и показывает, что пламя достигло всего 1,6 км от саркофага", - сказано в нем.

К сообщению также прикреплено изображение зоны пожара.

The @CopernicusEU Emergency Management Service has released its mapping product for the Chernobyl wildfire

Based on #Sentinel2 imagery it estimates the burned area at 12,700ha & shows that flames came as close as 1.6 km from the sarcophagus

