Во время пасхальных праздников разгонять людей будет спецназ

В случае большого скопления людей возле храмов и внутри их во время пасхальных праздников, полиция будет привлекать спецназ. Об этом в эфире Hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Он рассказал, что сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина уже привлечено почти 30 тысяч правоохранителей.

"Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава", - сказал Тандит.

По мнению советника главы МВД, люди чаще ходят в церковь в западных регионах Украины, поэтому скопление людей на Пасху полиция ожидает именно там.

"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", - сказал Тандит.

Он уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте. Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

Тем временем синод ПЦУ приял решение провести закрытые богослужения на Пасху.

Около 600 правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка во время пасхальных праздников в Киевской области.

Полиция будет дежурить возле 179 церквей в Киеве на Пасху.