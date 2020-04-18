подписаться на рассылку
27 27.4
29.2 29.86
˟
18 апреля 2020, суббота, 08:47 11
Силовые структуры 2020-04-18T08:48:07+03:00
Українські Новини
Во время пасхальных праздников разгонять людей будет спецназ

Во время пасхальных праздников разгонять людей будет спецназ

Ольга Фандорина
Спецназ, Пасха-2020, Массовое скопление, Пасхальные праздники
Пасхальная ярмарка во Львове. Фото: dyvys.info
Пасхальная ярмарка во Львове. Фото: dyvys.info

В случае большого скопления людей возле храмов и внутри их во время пасхальных праздников, полиция будет привлекать спецназ. Об этом в эфире Hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Он рассказал, что сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина уже привлечено почти 30 тысяч правоохранителей.

"Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава", - сказал Тандит.

По мнению советника главы МВД, люди чаще ходят в церковь в западных регионах Украины, поэтому скопление людей на Пасху полиция ожидает именно там.

"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", - сказал Тандит.

Он уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте. Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

Тем временем синод ПЦУ приял решение провести закрытые богослужения на Пасху.

Около 600 правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка во время пасхальных праздников в Киевской области.

Полиция будет дежурить возле 179 церквей в Киеве на Пасху.

Больше новостей о: Спецназ Пасха-2020 Массовое скопление Пасхальные праздники

В Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев коронавируса
У командующего Нацгвардией Балана подтвержден коронавирус
Новости
Во время пасхальных праздников разгонять людей будет спецназ 08:47
Под Тернополем вспыхнул Чистиловский орнитологический заповедник 08:25
От коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру. Статистика 18 апреля 08:04
В Италии тифози останутся без "живого" футбола до марта 2021 года 06:47
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 4,9 млрд. гривен 06:45
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
"Новая почта" закроет все свои отделения и не будет доставлять посылки на Пасху 05:45
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Участников тендера по строительству моста через Днепр в Запорожье подозревают в сговоре 19:43
больше новостей
Нефедов подтвердил 600% премии: "да, я получал 6 недель такие выплаты" 11:59
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Ярославский везет в Харьков оборудование на 15 млн грн для центра вирусологии в "Экополисе ХТЗ" 09:43
Рейтинг Труханова является самой крупной аферой в современной истории Одессы, – СМИ 18:44
В Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса. Настоятель не идет на контакт с медиками 17:58
больше новостей
Запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, — Офис Президента
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok