Пасха-2020: красивые поздравления для близких в стихах и прозе

Уже завтра православные христиане отметят один из самых священных праздников - Пасху. В этот день принято идти в храмы и святить яства, молиться и благословлять близких, а также накрывать праздничный стол и трапезничать в кругу близких людей. Помимо всего этого, христиане также поздравляют друг друга с Пасхой. Українські Новини собрали подборку лучших поздравлений в стихах и прозе. Светлый праздник наступает, Слышен звон колоколов... С Воскресением поздравляем, И кулич уже готов. Пусть в ваш дом придет согласие, Будет жизнь полна чудес, В прошлом будут разногласия. С Пасхой вас! Христос воскрес! Христос воскрес! Пусть колокольный звон Разбудит всех своей чудесной песней. Пусть Бог хранит ваш светлый теплый дом, И жизнь пусть будет капельку чудесней. Пусть будет мир и в сердце, и в душе, Пусть друг в беде протянет сразу руку. Пусть вся семья однажды в тишине Порадуется искренне друг другу. Пусть небеса в делах благословят, А от гостей дом будет слишком тесен, Пусть счастьем ангельским глаза ваши горят. Христос воскрес! Воистину воскресе! Волшебный звон колоколов Нас с Пасхой поздравляет И вместо многих тысяч слов Нам радости желает. С праздником, любви, чудес! Христос воистину воскрес! Колокольный звон разносит Весть благую до небес. С Пасхой всех я поздравляю. Христос Воскрес! "Храни тебя Христос!" Храни тебя Христос От всякого ненастья, От злого языка, От боли, от недуга, От умного врага, От мелочного друга, И дай тебе Господь, Коль это в Его власти, Здоровья, долгих лет, Любви и снова счастья! Опять пришла весна. Сейчас Жизнь снова стала светлой сказкой: С Христовым Воскресеньем вас, С великой и прекрасной Пасхой! С Пасхой! Этот день волшебный Отмечай-ка от души! Вся земля сегодня к Небу С благодарностью спешит! Даровал освобождение Нам воскреснувший Христос, Нынче празднуй же спасенье: Будет легкой жизнь, без слез! День прекраснейший сегодня, Блага хочется желать: Пусть с тобой всегда Господня Пребывает благодать! Сегодня Пасха — день в году особый, Несет он нам надежду и любовь! Пусть в этот день прибудет с тобой счастье И улыбнется тебе солнце вновь! Живи на радость людям и природе, И божью заповедь не нарушай, "Христов воскрес!" — тебя я поздравляю, "Воистину воскрес!" — мне отвечай! Ранее мы рассказали о том, почему яйцо называют символом Пасхи. Также сообщалось о том, во сколько украинцам обойдется собрать традиционную корзину. Кроме того, мы рассказали, как будут работать на Пасху продуктовые магазины и супермаркеты.