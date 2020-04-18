Пасха-2020: красивые поздравления для близких в стихах и прозе

Уже завтра православные христиане отметят один из самых священных праздников - Пасху. В этот день принято идти в храмы и святить яства, молиться и благословлять близких, а также накрывать праздничный стол и трапезничать в кругу близких людей. Помимо всего этого, христиане также поздравляют друг друга с Пасхой. Українські Новини собрали подборку лучших поздравлений в стихах и прозе.

Светлый праздник наступает,

Слышен звон колоколов...

С Воскресением поздравляем,

И кулич уже готов.

Пусть в ваш дом придет согласие,

Будет жизнь полна чудес,

В прошлом будут разногласия.

С Пасхой вас! Христос воскрес!

Христос воскрес! Пусть колокольный звон

Разбудит всех своей чудесной песней.

Пусть Бог хранит ваш светлый теплый дом,

И жизнь пусть будет капельку чудесней.

Пусть будет мир и в сердце, и в душе,

Пусть друг в беде протянет сразу руку.

Пусть вся семья однажды в тишине

Порадуется искренне друг другу.

Пусть небеса в делах благословят,

А от гостей дом будет слишком тесен,

Пусть счастьем ангельским глаза ваши горят.

Христос воскрес! Воистину воскресе!

Волшебный звон колоколов

Нас с Пасхой поздравляет

И вместо многих тысяч слов

Нам радости желает.

С праздником, любви, чудес!

Христос воистину воскрес!

Колокольный звон разносит

Весть благую до небес.

С Пасхой всех я поздравляю.

Христос Воскрес!

"Храни тебя Христос!"

Храни тебя Христос

От всякого ненастья,

От злого языка,

От боли, от недуга,

От умного врага,

От мелочного друга,

И дай тебе Господь,

Коль это в Его власти,

Здоровья, долгих лет,

Любви и снова счастья!

Опять пришла весна. Сейчас

Жизнь снова стала светлой сказкой:

С Христовым Воскресеньем вас,

С великой и прекрасной Пасхой!

С Пасхой! Этот день волшебный

Отмечай-ка от души!

Вся земля сегодня к Небу

С благодарностью спешит!

Даровал освобождение

Нам воскреснувший Христос,

Нынче празднуй же спасенье:

Будет легкой жизнь, без слез!

День прекраснейший сегодня,

Блага хочется желать:

Пусть с тобой всегда Господня

Пребывает благодать!

Сегодня Пасха — день в году особый,

Несет он нам надежду и любовь!

Пусть в этот день прибудет с тобой счастье

И улыбнется тебе солнце вновь!

Живи на радость людям и природе,

И божью заповедь не нарушай,

"Христов воскрес!" — тебя я поздравляю,

"Воистину воскрес!" — мне отвечай!

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