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17 апреля 2020, пятница, 06:45 234
Lifestyle 2020-04-17T06:45:02+03:00
Українські Новини
В какой день нужно печь куличи на пасху, а когда это делать запрещается

В какой день нужно печь куличи на пасху, а когда это делать запрещается

Кира Молчанова
Пасха, Кулич, Пасха-2020, Пасха дома, паски
Куличи. Фото: vk.com/witchofthewilds
Куличи. Фото: vk.com/witchofthewilds

Традиционную пасхальную выпечку готовят за несколько дней до Святого Воскресенья, но так, чтобы куличи не успевали зачерстветь до дня, когда их нужно нести в церковь. В этом году церкви каждой конфессии по-разному решили вопрос с традиционными богослужениями. А вот традиции, когда нужно печь паски, остаются прежними.

Пасха является памятью о мученической смерти Христа, который своей жертвой искупил все грехи человеческие, а на третий день воскрес. Этом событиям предшествовала сложная неделя, которую сейчас называют Страстной. Началась она 13 апреля, а закончится праздником Пасхи, который в этом году припадает на 19 апреля. Куличи выпекают в течение этой недели.

Пасхальный кулич — это особая выпечка, сдобный пасхальный хлеб. Не существует строгого рецепта такой выпечки. Каждая хозяйка готовит и украшает его-по своему. Поэтому для приготовления паски нужен целый день. Кроме того, еще должно остаться время для покраски крашенок и разрисовки писанок.

Согласно церковному канону, куличи выпекают в среду или в четверг. Оба эти дня связаны с чистотой. Четверг даже называют "чистым". В эти дни традиционно убирают жилище и выносят из него все лишнее. Если по каким-то причинам хозяйка не успевает приготовить кулич в эти два дня, то сделать это можно в Великую субботу. Выпечкой лучше начать заниматься с утра. Некоторые рецепты предполагают, что с тестом нужно провозиться до 10 часов.

В какой день нельзя готовить куличи, так это в Страстную Пятницу. Это самый трагический день из всей Святой Седмицы. Это день, когда распяли Христа. Хотя строгого запрета на приготовление пасок и изготовление крашенок не существует, священнослужители не рекомендуют заниматься выпечкой в этот день. В Этот день принято есть заранее приготовленный хлеб, сырые овощи и фрукты. Куда уж тут до праздничной пасхальной сдобы. Это день страдания, распятия и погребения Иисуса. Даже бытовые дела в пятницу не советуют делать. Рекомендуется молиться и предаться размышлениям, оставив мирские заботы.

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