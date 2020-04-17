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17 апреля 2020, пятница, 06:30 68
Жизнь 2020-04-17T06:30:02+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: ТОП-5 лучших закусок на пасхальный стол

Пасха-2020: ТОП-5 лучших закусок на пасхальный стол

Ольга Фандорина
Пасха-2020, Пасхальный стол-2020, Закуски, Закуски на Пасху
Пасха. Фото: media.price.ua
Пасха. Фото: media.price.ua

До Пасхи остаются считанные дни, основное меню уже давно продумано и холодильник уже ломится от закупок, сделанных на праздники, и вопрос только один - какие к этому всему приготовить вкусные закуски? Українські Новини опубликуют ТОП-5 самых простых в приготовлении, но очень аппетитных закусок на праздничный стол.

1. Фаршированные грибы с сыром

Ингридиенты:

Большие шампиньоны - 16 шт.

Жидкий мед - 100 г
Сыр горгонзола (комнатной температуры) - 400 г
Оливковое масло первого отжима
Соль, перец

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 ° С.
Грибы хорошо помойте, удалите ножку в каждой шампиньоны.
Влейте немного меда в выемку, затем начините гриб 1-2 ч.л. сыра.
Положите грибы на противень, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.
Запекайте 10 минут.

Шампиньоны фаршированные. Фото: povar.ruШампиньоны фаршированные. Фото: povar.ru

2)Сырные шарики с виноградом

Ингридиенты: 

Виноград розовый (большой) - 10 шт.
Крем-сыр - 150 г
Сыр с плесенью "Рокфор" - 130 г
Грецкие орехи - 50 г
Фисташки - 150 г

Приготовление:

Снимите ягоды винограда с кисти, сделайте надрезы, достаньте косточки.
Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью.
Грецкие орехи и фисташки измельчите до получения крупных крошек.
Выложите порцию творожной массы на ладонь, откройте, разместите по центру одну ягоду винограда.
Залепите, сформируйте шарик и обвалять ее в ореховых крошках. Так же сформируйте другие шарики.

Сырные шарики с виноградом. Фото: koolinar.ruСырные шарики с виноградом. Фото: koolinar.ru

3. Канапе с сельдью и ароматным маслом

Ингридиенты:

Бородинский хлеб
Масло с травами
филе слабосоленой сельди

Приготовление:

Готовим аппетитные бутерброды из бородинского хлеба с пряным маслом и филе слабосоленой сельди.

Канапе с сельдью. Фото: gastronom.ruКанапе с сельдью. Фото: gastronom.ru

4. Фаршированные ветчиной яйца

Ингридиенты:

Яйца  — 5 Штук
Ветчина  — 150 Грамм
Сыр  — 50 Грамм
Майонез  — По вкусу
Зелень  — По вкусу 

4. Фаршированные ветчиной яйцаФаршированные ветчиной яйца. Фото: gastronom.ru

5. Рулет из лаваша с красной рыбой

Это беспроигрышный вариант на все праздники. Готовится всё просто и быстро, выглядит богато и красиво, а на вкус нравится практически всем.

  1. Лаваш тонкий 200 г
  2. Красная рыба 200 г
  3. Плавленый сыр 200 г
  4. Укроп 20 г

Лаваш извлечь из упаковки и расстелить два листа друг на друга. Если лаваш изначально очень плотный, то может хватить и одного листа. Но если листы лаваша тонкие, то чтобы начинка не просочилась, лучше брать два листа. Лаваш обильно смазать по всей площади плавленным сыром.

Рыбу извлечь из упаковки, пинцетом убрать мелкие кости. Острым ножом срезать мякоть рыбы со шкурки и нарезать на небольшие кусочки. равномерно на небольшом расстоянии друг от друга разложить кусочки красной рыбы по лавашу. Свежую зелень укропа промыть, обсушить и мелко нарезать. Посыпать равномерно нарезанную зелень на рыбу.

Охладив рулет, достать из холодильника, и острым ножом нарезать на порционные кусочки толщиной 1.5 - 2 сантиметра. Выложить рулет с красной рыбой на красивое блюдо и можно подавать к столу.

zakuskidoma.ruРулет из лаваша с начинкой. Фото: zakuskidoma.ru

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