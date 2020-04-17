Депутат Рады Рудик заявил, что выздоровел от коронавируса

Депутат Верховной Рады Сергей Рудик заявил, что выздоровел от коронавируса, которым заболел в начале апреля.

Об этом он сказал в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"У меня за спиной - мои легкие. Это результаты сегодняшнего КТ, которые показывают, что, слава Богу, все у меня нормально. Перед тем было два негативных теста, сделанных методом ПЦР, и я с уверенностью могу сказать, что я этот недуг одолел", — сказал Рудик.

Как сообщали Українськi Новини, 6 апреля стало, что коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у депутатов Рады Виталия Борта, Игоря Кисилева, Александра Лукашева (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Рудика (внефракционный).

Тем временем, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса.

При этом за границей от коронавируса лечатся 152 украинца.

А в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Пока же в Минздраве утверждают, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового и составляет 2,7%.