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17 апреля 2020, пятница, 20:47 447
Верховная Рада и партии 2020-04-17T20:48:38+03:00
Українські Новини
Депутат Рады Рудик заявил, что выздоровел от коронавируса

Депутат Рады Рудик заявил, что выздоровел от коронавируса

Кира Молчанова
Верховная Рада, Депутат, Сергей Рудик, коронавирус в Украине, Коронавирус в Раде
Сергей Рудик. Фото: Facebook: Сергей Рудик
Сергей Рудик. Фото: Facebook: Сергей Рудик

Депутат Верховной Рады Сергей Рудик заявил, что выздоровел от коронавируса, которым заболел в начале апреля.

Об этом он сказал в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"У меня за спиной - мои легкие. Это результаты сегодняшнего КТ, которые показывают, что, слава Богу, все у меня нормально. Перед тем было два негативных теста, сделанных методом ПЦР, и я с уверенностью могу сказать, что я этот недуг одолел", — сказал Рудик.

Как сообщали Українськi Новини, 6 апреля стало, что коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у депутатов Рады Виталия Борта, Игоря Кисилева, Александра Лукашева (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Рудика (внефракционный).

Тем временем, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса.

При этом за границей от коронавируса лечатся 152 украинца.

А в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Пока же в Минздраве утверждают, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового и составляет 2,7%.

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