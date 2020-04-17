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17 апреля 2020, пятница, 20:29 3698 Карта
Общество 2020-04-17T20:30:44+03:00
Українські Новини
Где сейчас в Киеве и области самый грязный воздух

Где сейчас в Киеве и области самый грязный воздух

Валерия Драгомирова
Киев, Киевская область, Дым, Гарь, загрязнение воздуха
Дым в Киеве
Дым в Киеве

Несмотря на то, что в КГГА заявили о постепенной нормализации качества воздуха, в некоторых районах столицы по прежнему высокий уровень загрязнения воздуха. Так, самый высокий индекс качества воздуха составляет 175 на улице Семьи Кульженков, при норме до 50. Об этом свидетельствуют данные SaveEcoBot.

Также высокий индекс качества воздуха на улицах Николая Закревского, Владимира Сосюры, Михаила Драгоманова, Завальной, Анны Ахматовой, Тростянецкой, Академика Заболотного, Сечевых Стрельцов, бульваре Перова и др.

В Киевской области высокий индекс качества воздуха в Буче, Белгородке, Броварах, Хотяновке, Воропаеве.

Грязный воздух в Киеве. Карта: saveecobotГрязный воздух в Киеве. Карта: saveecobot

Специалисты призывают:

  • ограничить пребывания на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • выключить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребления жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для восстановления солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.


Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.

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