Третя смерть в Києво-Печерській Лаврі. Помер чернець Никодим

У Києво-Печерській лаврі, де інфіковано більше 100 осіб, і кількість інфікованих зростає, помер ще один священнослужитель — чернець Никодим.

Про це Facebook повідомила прес-служба Української православної церкви Московського патріархату.

У повідомленні йдеться, що чернець Никодим нещодавно прийшов у Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.

"Преставився насельник Лаври чернець Никодим, який нещодавно надійшов зі Свято-Духова скиту Почаївської лаври. Просимо всіх помолитися за упокій його душі", - сказано в повідомленні.

При цьому в церкві повідомили, що від коронавірусу одужали шість ченців і послушників. Вони вже повернулися в Києво-Печерську лавру.

Їх поселили у спеціальному корпусі, який підготували служби епіднагляду за їх здоров'ям будуть спостерігати лікарі.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві Іонинський монастир закривають на карантин.

У Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій. Його ховали в домовині, загорнутому в плівку.

Тим часом, настоятель Києво-Печерської Павло госпіталізований в лікарню з коронавірусом. У нього багато супутніх захворювань.